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«Беседка»: О сдаче экзамена на водительские права и работе МРЭО в пандемию. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 29 ноября. Гость студии - начальник МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области Михаил Григорьев.

Разговор шел о подготовке водителей к сдаче экзамена на водительские права и об итогах первых месяцев работы по новому регламенту для их получения, который вступил в силу с 1 апреля 2021 года.

Кроме того, ведущий Тахир Ташпулатов обсудил с Михаилом Григорьевым вопросы использования портала «Госуслуги» для записи в МРЭО и работу ведомства в условиях пандемийных ограничений.