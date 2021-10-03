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Более 25 человек пострадали в ДТП на псковских дорогах за неделю

Более 25 человек получили травмы различной степени тяжести в ДТП на дорогах Псковской области за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по Псковской области.

С 22 по 28 ноября автоинспекторы пресекли 1947 административных правонарушений. Также выявили 40 пьяных водителей, трое из которых сели за руль в состоянии опьянения повторно.

За указанный период в регионе зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых погибли три человека, еще 26 пострадали.

«Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать ПДД, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения!» - заключили в сообщении.