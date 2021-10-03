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ГИБДД просит псковских водителей отменить поездки 30 ноября

Водителей просят по возможности сократить или отменить поездки из-за снегопада в Пскове 30 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Автоинспекторы призывают водителей соблюдать ПДД и скоростной режим в непогоду. «Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасную скорость движения, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге», - отметили в ГИБДД.

Также в непогоду необходимо снижать скорость движения до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП. Кроме того, автоинспекторы просят не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке улиц.