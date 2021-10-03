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Почти 11 тысяч псковских школьников приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» прошла на образовательной платформе Учи.ру с 1 по 28 ноября при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги». В ней приняли участие 10 867 школьников из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Организаторами мероприятия стали министерство транспорта РФ, министерство внутренних дел РФ совместно с министерством просвещения РФ, а также АНО «Национальные приоритеты».

«Снижение аварийности на дорогах — задача первостепенной важности, именно поэтому она заложена и в национальную цель. В особом приоритете — детская безопасность. Именно поэтому проведение олимпиады "Безопасные дороги", целью которой является повышение знаний школьников о мерах безопасности на дорогах, получило такой отклик среди детей и родителей», — сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В олимпиаде «Безопасные дороги» в 2021 году приняли участие более 3,7 млн учащихся 1-9 классов по всей стране. Всероссийская онлайн-олимпиада проводится второй год подряд. В прошлом году в ней приняли участие более 2,2 млн учеников 1– 4 классов из 85 регионов. Популярность мероприятия показала актуальность профилактической работы с детьми: с каждым годом интенсивность движения растет, расширяется дорожная сеть страны, поэтому формирование у школьников культуры безопасного поведения на дорогах становится важнейшей задачей для сотрудников Госавтоинспекции, родителей и педагогов, заметили в администрации.

«Мы рады, что олимпиада наращивает популярность — количество школьников, поучаствовавших в онлайн-состязании в этом году, более чем в 1,5 раза превышает прошлогодний показатель. Важно, что в этом году удалось также привлечь к участию в олимпиаде и учеников средней школы — это почти 1,5 млн учащихся 5-9 классов», — прокомментировала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проходила на безвозмездной основе в интересном для детей формате: в виде компьютерной игры. Вместе с анимированными героями участники могли пройти восемь испытаний. Выполнять задания можно было и в школе, и дома ― самостоятельно или с родителями. По окончании мероприятия получили не только сертификаты и памятные дипломы, но и знания основ безопасного поведения на дорогах.

«Состоявшая онлайн-олимпиада по ПДД, несомненно, стала серьезным шагом в деле формирования культуры и правосознания участников дорожного движения. Многим ребятам решать задания помогали родители, что позволило взрослым вспомнить основы правил дорожного движения и на личном опыте объяснить детям основы правильного и безопасного поведения в дорожных условиях. Не вызывает сомнений тот факт, что подобные мероприятия необходимо развивать, популяризировать и проводить в будущем», — отметил врио заместителя начальника ГУОБДД МВД России полковник полиции Андрей Горяинов.

Важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения играет и состояние улично-дорожной сети, подчеркнули в администрации. Только в 2021 году в план работ национального проекта «Безопасные качественные дороги» было включено более 780 участков, ведущих к образовательным и досуговым учреждениям. Общая протяженность таких объектов составила более 1,5 тысячи км, большую часть подрядные организации привели к нормативу к Дню знаний. Помимо ремонта дорожного полотна, проводится обустройство пешеходных переходов, установка светофорных объектов, барьерных ограждений, дорожных знаков, наносится разметка.