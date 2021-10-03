АвтоМир / Официально

Из-за уборки снега псковичей попросили убрать машины с нескольких улиц

Работы по вывозу снега с нескольких улиц Пскова будут проводить вечером 2 декабря и ночью 3 декабря. Водителей просят учесть данную информацию и не припарковывать транспортные средства в местах проведения работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции Псковской области.

Снег будут вывозить со следующих улиц:

улицы Шестака - на участке от улица Майора Достовалова до улицы Маргелова;

улицы Рокоссовского - на участке от улицы Коммунальной до улицы Байкова;

улицы Звездной - на участке от улицы Труда до улицы Юности;

улицы Юности;

улицы Инженерной - на участке от улицы Труда до улицы Юности.

«Госавтоинспекция обращается к водителям транспортных средств с убедительной просьбой не осуществлять парковку транспортных средств у края проезжих частей по вышеуказанным участкам улиц в указанный период», - говорится в сообщении ведомства.