Из-за уборки снега псковичей попросили убрать машины с нескольких улиц

Работы по вывозу снега с нескольких улиц Пскова будут проводить вечером 2 декабря и ночью 3 декабря. Водителей просят учесть данную информацию и не припарковывать транспортные средства в местах проведения работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции Псковской области.
Снег будут вывозить со следующих улиц:
«Госавтоинспекция обращается к водителям транспортных средств с убедительной просьбой не осуществлять парковку транспортных средств у края проезжих частей по вышеуказанным участкам улиц в указанный период», - говорится в сообщении ведомства.