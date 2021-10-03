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Более 1900 нарушений пресекли псковские автоинспекторы за неделю

1942 правонарушения пресекли автоинспекторы на дорогах Псковской области за прошедшую неделю, с 29 ноября по 5 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Также сотрудники ведомства остановили 41 пьяного водителя, 12 из них сели за руль в состоянии опьянения повторно.

За указанный период в регионе зарегистрировано восемь ДТП, в результате которых погибли два человека, еще шесть получили травмы.

Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать ПДД, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения.