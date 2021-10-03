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Псковичей приглашают к участию в конкурсах по профилактике ДТП зимой

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной приглашает к участию в V Всероссийском конкурсе рисунков «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства» и II Всероссийском конкурсе фото- и видеоработ «Дорожная грамматика зимних дорог детства». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Цель конкурса — профилактика ДТП с участием детей в зимний период времени через художественно-эстетические навыки и способности.

Подать заявку можно до 18 декабря. К участию приглашаются дети от 3 до 16 лет. Подробная информация об организации и условиях проведения конкурсов описана в положении и размещена на сайте фонда, а также на сайтах проектов «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства» и «Дорожная грамматика зимних дорог детства».

В администрации отметили, что за период реализации проектов от Псковской области в них приняли участие около 100 детей и подростков.

Напомним, благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной назван в память о девочке, попавшей в дорожно-транспортное происшествие 11 апреля 1997 года, в результате которого от полученных травм она ушла из жизни 4 июня 1997 года. В течение 53 дней за ее жизнь боролись врачи, родные и близкие.