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Более 10 человек пострадали в ДТП на псковских дорогах за неделю

1758 правонарушений пресекли автоинспекторы на дорогах Псковской области за прошедшую неделю, с 6 по 12 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ГИБДД УМВД России.

Также сотрудники ведомства остановили 37 пьяных водителей, пять из них сели за руль в состоянии опьянения повторно.

За указанный период на территории области зарегистрировано десять ДТП, в результате которых погиб один человек, 11 получили травмы.

Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать ПДД, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения.