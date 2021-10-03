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Владимир Папорт назвал причину снижения аварийности на дорогах Пскова

Аварийность на дорогах Пскова в 2021 году снизилась на 18%. В частности, это произошло из-за реконструкции улично-дорожной сети города. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Владимир Папорт.

По его словам, в Пскове в 2021 году количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях людей снизилось на 16%, снизилось и число аварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения.

При этом, заметил Владимир Папорт, незначительно увеличилось количество зарегистрированных в ГИБДД дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Он предположил, что это может быть связано с тем, что страховые выплаты в таких ДТП превышают нормативы, которые можно получить при составлении европротокола.

«В целом у нас стабильная ситуация, это, безусловно, связано и с реконструкцией многих улиц, приведением их в надлежащее состояние. Здесь был проведен большой пласт работы и администрацией города Пскова, и управлением городского хозяйства», - заметил начальник ОГИБДД УМВД России по городу.

Он также добавил, что в городе еще необходимо продолжить реконструкцию улично-дорожной сети. «Нужно понимать, что в рамках ремонта улично-дорожной сети нельзя сделать все, что хотелось бы, потому что полную реконструкцию национальный проект не предусматривает. Но хотелось бы, конечно, переоборудовать пешеходные переходы, дополнительно обустроить тротуары, сделать освещение, подсветить и пешеходные переходы, дел много, но понимание этого с администрацией города у нас есть, работа ведется», - сказал Владимир Папорт.