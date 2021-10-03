АвтоМир / Официально

Псковичам напомнили правила перевозки детей в автомобиле

Для соблюдения безопасности ребенка родители должны беспрекословно соблюдать правила перевозки детей в автомобиле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД России.

«Некоторые родители уверены, что правила перевозки детей в автомобиле - это их личное дело, и они сами вправе решать, как им поступить. Но статистика говорит об обратном. Детское кресло может вполне реально спасти жизнь вашему ребенку. Подумайте, что лучше: рисковать жизнью ребенка или купить детское автокресло? Конечно это не средство от всех случаев, но шансы получения травм при ДТП резко снижаются», - отметили в ГИБДД.

Смертельно опасными местами в машине дорожные полицейские назвали:

переднее сиденье. Это самое опасное место в машине. Дело в том, что все современные легковые автомобили снабжены подушками безопасности, которые предназначены для взрослого человека. Если случится авария, ребенок получит серьезную травму или погибнет, придавленный подушкой безопасности, даже если он будет в автокресле или на руках у взрослого, отметили в ГИБДД;

заднее сидение без возможности пристегнуть ребенка ремнем безопасности. «Достаточно, чтобы произошло незначительное столкновение, и малыш влетит в лобовое стекло - в таком случае шанса спастись у маленького человечка практически нет», - подчеркнули в ГИБДД;

При этом если ребенок сидит на заднем кресле автомобиля и пристегнут ремнем безопасности, а рядом с ним взрослый не пристегнут, то при аварии взрослый может придавить ребенка, добавили в Госавтоиспекции.

«ГИБДД призывает водителей-родителей ответственно отнестись к безопасности детей-пассажиров и помнить о том, что специальное удерживающее устройство снизит тяжесть последствий при ДТП, сохранит жизнь вашего ребенка. Берегите детей!» - заключили сотрудники инспекции.