Псковичам напомнили правила перевозки детей в автомобиле

Для соблюдения безопасности ребенка родители должны беспрекословно соблюдать правила перевозки детей в автомобиле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД России.
«Некоторые родители уверены, что правила перевозки детей в автомобиле - это их личное дело, и они сами вправе решать, как им поступить. Но статистика говорит об обратном. Детское кресло может вполне реально спасти жизнь вашему ребенку. Подумайте, что лучше: рисковать жизнью ребенка или купить детское автокресло? Конечно это не средство от всех случаев, но шансы получения травм при ДТП резко снижаются», - отметили в ГИБДД.
Смертельно опасными местами в машине дорожные полицейские назвали:
При этом если ребенок сидит на заднем кресле автомобиля и пристегнут ремнем безопасности, а рядом с ним взрослый не пристегнут, то при аварии взрослый может придавить ребенка, добавили в Госавтоиспекции.
«ГИБДД призывает водителей-родителей ответственно отнестись к безопасности детей-пассажиров и помнить о том, что специальное удерживающее устройство снизит тяжесть последствий при ДТП, сохранит жизнь вашего ребенка. Берегите детей!» - заключили сотрудники инспекции.