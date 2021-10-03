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Псковичам напомнили о преимуществе электронной подачи заявления на выдачу водительских прав

Электронная подача заявления на выдачу водительских прав обладает своими преимуществами и позволяет сократить время получения услуги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МРЭО УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Зарегистрировать автомобиль и прицеп к нему, выдать и заменить водительское удостоверение можно с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. При подаче заявления через портал можно значительно сократить время на получение государственной услуги, выбрать удобную дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции, а также провести оплату госпошлины со скидкой 30%, напомнили в ГИБДД.

Подать заявление на замену водительского удостоверения также можно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области представлен в таблице:

Вторник Среда (1 и 3 среда месяца - до 12.30) Четверг Пятница Суббота Часы работы 8.30-18.15 8.30-18.15 8.30-18.15 8.30-18.15 8.30-17.00 Перерыв 12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00

«Одновременно с этим информируем о наиболее загруженном времени работы регистрационно-экзаменационного отдела в городе Пскове. Так, наибольшее количество заявлений на предоставление государственных услуг подается во вторник и субботу. Самым востребованным временем обращения в подразделение является первая половина дня с 8.30 до 12.30. В остальные дни и часы приема число обращений значительно меньше», - добавили в ГИБДД.

Время посещения МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области необходимо планировать с учетом загруженности подразделения во избежание образования очередей и соблюдения мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции.