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АвтоМир / Официально

Оказание услуг ГИБДД приостановлено из-за технического сбоя

18.12.2021 12:44|ПсковКомментариев: 0

Сбой произошел в работе информационных систем ГИБДД России, сообщили в пресс-центре МВД России. Там уточнили, что из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов МВД наблюдаются неполадки в функционировании информационной системы Госавтоинспекции.

По данным ведомства, региональные подразделения Госавтоинспекции приостановили оказание услуг, связанных с регистрацией автомобилей, выдачей водительских удостоверений, а также ограничили доступ к информации о штрафах за нарушения ПДД.

Как передает «Интерфакс», в министерстве отметили, что подобные случаи являются единичными и будут незамедлительно устранены. Там заверили, что технические специалисты ведомства работают над устранением последствий технического сбоя.

Источник: Псковская Лента Новостей
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