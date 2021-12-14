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Псковичи, не получившие сегодня услуги Госавтоинспекции, смогут сделать это завтра

Граждане, не получившие государственные услуги из-за технического сбоя, смогут сделать это завтра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Как сообщалось ранее, в субботу, 18 декабря, в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов МВД России отмечаются неполадки в функционировании Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Последствия технического сбоя устраняют специалисты.

На время проведения работ предоставление государственных услуг приостановлено: в частности, не оказываются услуги по регистрации автомототранспортных средств и выдаче водительских удостоверений. Административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, выполняются.

После устранения возникших проблем техническими специалистами МВД России сотрудники Госавтоинспекции во всех регионах страны в воскресенье 19 декабря проведут прием граждан в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах.

Кроме того, будет обеспечена возможность использования платежных документов, оплаченных со скидкой 30%, гражданам, записавшимся на прием 18 декабря 2021 года, в последующие дни. Решения о привлечении к ответственности за нарушение правил госрегистрации транспортных средств будут приниматься с учетом возникшей технической проблемы.