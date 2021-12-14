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Избегать длительной парковки в безлюдных местах советуют псковичам

Полиция предлагает жителям Псковской области придерживаться определенных правил, чтобы избежать угонов и краж из автотранспорта.

«Как показывает практика, в транспортные средства злоумышленники нередко проникают путем разбития стекла, отгиба или отжима дверей. Причем, нередко на кражу их провоцируют сами автовладельцы, которые не оснащают свои машины сигнализацией, оставляют в салоне на видном месте личные вещи: сумки, мобильные телефоны, деньги и документы. Не оставляйте ночью автомобиль в темном, неосвещенном месте, даже если это ваш двор. Лучше поставить его на охраняемую стоянку или в гараж, либо оборудовать сигнализацией», - отметили в ведомстве.

В целях предупреждения угонов машин и краж из салонов автотранспорта необходимо соблюдать следующие правила:

- никогда не оставляйте автомашину с открытыми дверцами и ключом в замке зажигания;

- избегайте длительной парковки в безлюдных и неосвещенных местах;

- при парковке автомобиля на ночь пользуйтесь гаражом или платной стоянкой;

- примите все меры к тому, чтобы угонщик не смог быстро завести вашу автомашину. Для этого оборудуйте ее охранной сигнализацией, системами блокировки руля и педалей;

- не оставляйте ценные вещи, деньги в салоне автомобиля.

«Если вы обнаружили, что совершен угон или кража из автомобиля, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону 02. Укажите при этом марку, модель, цвет, госномер и, по возможности, идентификационные номера узлов и агрегатов вашей машины. Все это поможет стражам порядка в работе по скорейшему раскрытию преступления», - рекомендуют в полиции.