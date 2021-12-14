Избегать длительной парковки в безлюдных местах советуют псковичам

Полиция предлагает жителям Псковской области придерживаться определенных правил, чтобы избежать угонов и краж из автотранспорта.
«Как показывает практика, в транспортные средства злоумышленники нередко проникают путем разбития стекла, отгиба или отжима дверей. Причем, нередко на кражу их провоцируют сами автовладельцы, которые не оснащают свои машины сигнализацией, оставляют в салоне на видном месте личные вещи: сумки, мобильные телефоны, деньги и документы. Не оставляйте ночью автомобиль в темном, неосвещенном месте, даже если это ваш двор. Лучше поставить его на охраняемую стоянку или в гараж, либо оборудовать сигнализацией», - отметили в ведомстве.
В целях предупреждения угонов машин и краж из салонов автотранспорта необходимо соблюдать следующие правила:
- никогда не оставляйте автомашину с открытыми дверцами и ключом в замке зажигания;
- избегайте длительной парковки в безлюдных и неосвещенных местах;
- при парковке автомобиля на ночь пользуйтесь гаражом или платной стоянкой;
- примите все меры к тому, чтобы угонщик не смог быстро завести вашу автомашину. Для этого оборудуйте ее охранной сигнализацией, системами блокировки руля и педалей;
- не оставляйте ценные вещи, деньги в салоне автомобиля.
«Если вы обнаружили, что совершен угон или кража из автомобиля, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону 02. Укажите при этом марку, модель, цвет, госномер и, по возможности, идентификационные номера узлов и агрегатов вашей машины. Все это поможет стражам порядка в работе по скорейшему раскрытию преступления», - рекомендуют в полиции.