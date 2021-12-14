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В ГИБДД рассказали псковичам о преимуществах онлайн-заявлений

Госавтоинспекция Псковской области напоминает жителям о преимуществах подачи заявлений через единый портал государственных и муниципальных услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Сервис позволяет подать заявление на регистрацию транспортного средства, на проведение экзаменов на водительские права и на выдачу удостоверений. Портал дает возможность сократить время на получение госуслуги, выбрать удобную дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции, а также оплатить госпошлину со скидкой 30%.

Услугу по прекращению регистрации транспортного средства можно получить через сервис, не выходя из дома, заполнив электронную форму и получив результат от системы. Приходить в подразделение ГИБДД для этого не нужно.

Другие услуги по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений, частично дистанционные, можно получить, подав заявку на сайте госуслуг. За результатом необходимо будет прийти лично.

«Например, чтобы зарегистрировать автомобиль, вы подаете заявку через интернет, а потом приходите в назначенное время в ГИБДД для предоставления оригиналов документов и получения результата. Ждать в очереди не придется - сотрудник ведомства примет вас в назначенное время», - отметили в управлении.

Помимо этого, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг также принимают заявления на замену водительского удостоверения.