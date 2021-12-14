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АвтоМир / Официально

Более 20 человек пострадали на дорогах Псковской области за неделю

24.01.2022 10:24|ПсковКомментариев: 0

24 человека пострадали в ДТП в Псковской области за прошедшую неделю, в том числе 4 детей в возрасте до 16 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Автоинспекторы с 17 по 23 января пресекли на дорогах региона 1 882 правонарушения. Сотрудникам ГИБДД попались 34 пьяных водителя, пятеро из них сели за руль в нетрезвом виде повторно.

За указанный период в области зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых погибли два человека.

Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать ПДД, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения.

Теги: #ДТП #ГИБДД #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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