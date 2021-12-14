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В Псковской области идет поиск организаций для эвакуации задержанного транспорта

Объявлен прием заявок для участия в аукционе на осуществление деятельности по перемещению и (или) хранению задержанных транспортных средств на территории ряда районов Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Речь идет о Гдовском, Дедовичском, Дновском, Красногородском, Куньинском, Локнянском, Невельском, Новосокольническом, Новоржевском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Пыталовском, Палкинском, Печорском, Плюсском, Себежском, Стругокрасненском и Усвятском районах.

Ознакомиться с приказом от 17 января 2022 года №12 и аукционной документацией можно на сайте комитета, в разделе «Деятельность» - «Сфера транспорта» - «Специализированные стоянки» - «Торги на перемещение/хранение». Заявки будут приниматься с 1 по 15 февраля 2по адресу: г. Псков, ул. Карла Маркса, д. 5. Режим работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, по пятницам с 9.00 до 17.00.