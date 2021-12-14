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В псковской ГИБДД назвали основные ошибки водителей на дорогах

Чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим на дороге зачастую приводят к трагическим последствиям. Об этом жителям Псковской области напомнили в региональном управления ГИБДД УМВД России.

Фото: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В ведомстве подчеркнули, что безопасность каждого участника дорожного движения зависит, прежде всего, от самого человека, его понимания необходимости правильного поведения на дороге и желания соблюдать нормы дорожной безопасности. Пешеходы и водители обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил дорожного движения, а также сигналов светофоров, дорожных знаков и разметки.

«Как показывает практика, основная ошибка водителей - неумение вовремя заметить пешехода и оценить условия видимости и обзора. Нужно помнить, что из-за поднятых воротников, головных уборов и капюшонов пешие участники дорожного движения зачастую не видят приближающийся автомобиль. Поэтому при приближении к пешеходному переходу необходимо заранее снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов», - отметили в ведомстве.

Особую бдительность советуют проявлять по отношению к детям и пожилым людям, которые, по словам специалистов, часто неверно оценивают складывающуюся дорожную ситуацию и не могут быстро и правильно среагировать на происходящее на проезжей части.

В свою очередь пешеходам рекомендуют иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

«Уважаемые пешеходы! Напомним, что, согласно правилам дорожного движения Российской Федерации, пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии на перекрестках - по линии тротуаров или обочине. Уважаемые водители! Согласно правилам дорожного движения Российской Федерации, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода вы обязаны уступать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на неё для перехода. При повороте направо или налево водитель обязан также уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. Будьте внимательны и снижайте скорость при проезде участка дороги, где возможно появление пешеходов, берегите свою и чужие жизни! Помните, что соблюдение правил дорожного движения - это залог вашей безопасности на дороге!» - обратились к псковичам в ГИБДД.