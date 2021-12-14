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Псковские сотрудники ГИБДД пресекли более 2000 нарушений за неделю

2073 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники ГИБДД в Псковской области за прошедшую неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.

С 14 по 20 февраля дорожные полицейские выявили 36 водителей, управлявших транспортом средствами в состоянии алкогольного опьянения, среди них двое сели нетрезвыми за руль повторно.

За указанный период на территории Псковской области зарегистрировали 11 ДТП, жертвами которых стали два человека, а 19 человек получили травмы различной степени тяжести.

В дорожной инспекции подчеркнули, что зачастую управление транспортом в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами аварий и тяжелых последствий, отметили в ведомстве. «Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть особенно осторожными на дороге в зимний период и рекомендует быть предельно внимательными на дорогах в связи со сложными погодными условиями!» - добавили в ГИБДД.