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В России продлили срок действия истекающих водительских удостоверений

Правительство продлило на три года действие российских водительских удостоверений, срок действия которых истекал в ближайшие два года, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

«Еще одно постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан. Оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений, тех, которые предстояло отменять в течение ближайших двух лет», - сказал Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики РФ.

В свою очередь в телеграм-канале правительства пояснили, что речь идет о водительских удостоверениях, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года, сообщает ТАСС.

В сообщении пресс-службы правительства отметили, что данное решение коснется около 5 млн водительских удостоверений.

«Постановление расширяет перечень разрешительных режимов для автоматического продления. Помимо водительских удостоверений, оно распространяется на диагностические карты. Для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов, действие таких карт будет продлено на 12 месяцев. По предварительным оценкам, мера затронет около 600 организаций», - заявили там.

Кроме того, отметил Мишустин, «на год будут продлены некоторые санитарно-эпидемиологические заключения». В пресс-службе правительства уточнили, что речь идет, в том числе, об отдельных санитарно-эпидемиологических заключениях, свидетельствах о государственной регистрации племенных стад.