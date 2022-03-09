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Более 50 пьяных водителей поймали на дорогах Псковской области за неделю

53 пьяных водителя попались сотрудникам ГИБДД на дорогах Псковской области за неделю, с 18 по 24 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной автоинспекции, семеро из них сели за руль в нетрезвом виде повторно.

Всего было пресечено 1715 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. За указанный период на территории региона зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали 4 человека, 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге», - отметили в ГИБДД