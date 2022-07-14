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Водительские права беженцев в Псковской области заменят без оплаты госпошлины

При замене иностранных национальных водительских удостоверений граждан ДНР и ЛНР в Псковской области не потребуется оплачивать госпошлину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управление ГИБДД УМВД России по Псковской области.

«Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 14 июля 2022 года №323-ФЗ, вносящий изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ. Указанными изменениями предусмотрено, в том числе, освобождение от уплаты государственной пошлины за выдачу национального водительского удостоверения лиц, имеющих право обратиться с заявлением об обмене иностранных водительских удостоверений в особом порядке, категории которых в гуманитарных целях определены правительством», - говорится в сообщении.

Перечень категорий лиц, имеющих право на обмен иностранных водительских удостоверений в особом порядке - без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами, установлен постановлением правительства РФ от 25 июня 2022 года № 1143 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлением об обмене иностранных национальных водительских удостоверений в особом порядке».

Это касается граждан Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также въехавших в Российскую Федерацию с территорий ЛНР, ДНР и Украины после 21 февраля 2022 года граждан Украины или лиц без гражданства и имеющих разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство в Российской Федерации, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ или свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

По вопросу обмена в особом порядке также могут обратиться граждане РФ, получившие гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с указом президента от 24 апреля 2019 года №183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» и постоянно проживающие на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики или проживавшие на указанных территориях и переехавшие на постоянное проживание в Россию.

Федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу со дня опубликования, напомнили в ведомстве.