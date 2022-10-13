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Псковичей призвали не действовать с детьми по принципу «со мной можно»

Детей необходимо учить умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными и осмотрительными. Также важно не совершать самую распространенную ошибку: действия по принципу «со мной можно». Об этом жителям Псковской области напомнили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Изображение здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Проблема безопасности детей сегодня является одной из самых серьёзных и актуальных. Основная ответственность взрослых по отношению к детям - это обеспечение безопасной среды, в которой дети могут жить и развиваться без угрозы для их жизни и здоровья, подчеркнули в ведомстве.

«Уважаемые родители, если вы показываете ребенку на собственном примере как перебежать на красный, будьте уверены, оставшись один, он попытается повторить этот трюк. Помните, если вы нарушаете правила, ваш ребенок будет поступать так же! Уважаемые взрослые, помните, что безопасность детей во многом зависит от того, что мы посоветуем детям, чему научим. В наших силах сформировать навыки безопасного поведения на дорогах, воспитать сознательных и грамотных участников дорожного движения», - отметили в ГИБДД.

Кроме того, внимание жителей Псковской области обратили на то, что они должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль.

«Каждый ребенок должен осознавать, что ПДД – это правила жизни, и их обязательно нужно соблюдать, иначе последствия могут трагическими», - пояснили в ведомстве.