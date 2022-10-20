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В России утвердили новые правила освидетельствования водителей

Правительство России утвердило новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Новые правила вступят в силу с 1 марта 2023 года и будут действовать до 1 марта 2029 года.

Со следующего года проверка водителя на алкоголь должна проводиться в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи. Остальные пункты документа остаются такими же, как и в правилах, принятых в 2008 году с последними поправками в 2016-м.

Так, основанием для освидетельствования может служить запах изо рта, нарушение речи, нетрезвое поведение и так далее. Факт употребления алкоголя определяется наличием в выдыхаемом водителем воздухе этилового спирта в концентрации, превышающей возможную погрешность измерений (0,16 миллиграмма на литр).

Если водитель отказывается от проверки или не согласен с результатами, то он направляется на медицинское освидетельствование. Также направление в медучреждение водитель может получить в случае, если инспектор имеет достаточные основания полагать, что водитель нетрезв, а пробы воздуха этого не выявили.