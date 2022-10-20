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Назван самый аварийный день недели в Псковской области

Среда - самый аварийный день недели в Псковской области в 2022 году. Об этом начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт сообщил в ходе брифинга в объединённом пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По состоянию на 26 октября самым аварийным днём недели является среда, следующий — суббота. С начала года в среду произошло 27 ДТП, в субботу - 21», – отметил гость студии.

Кроме того, Владимир Папорт назвал и самое аварийное время суток: с 17.00 до 18.00.

«Еще не темно, но в городе час пик, интенсивное движение. Усталость, невнимательность, отрешенность участников движения и провоцирует небезопасную обстановку. С начала года было зафиксировано 58 наездов на пешеходов и 45 столкновений автомобилей, также происходили наезды на препятствия, наезды на велосипеды, съезд с дороги, опрокидывания», – привел статистику начальник ОГИБДД.

Владимир Папорт призвал пешеходов в тёмное время носить светоотражающие элементы: «Даже в дождливую и в снежную погоду вы сможете обеспечить свою видимость».