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Псковичам рекомендовали «ловить водителей глазами» при переходе дороги

Рекомендации по пересечению нерегулируемого пешеходного перехода перечислил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в ходе брифинга в объединённом пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Рекомендуем пешеходам перед выходом на проезжую часть убедиться, что вас пропускает транспортное средство, поймать водителя глазами, понять, что он вас видит. Иногда можно и пропустить машину, так безопаснее. Пешеходы, не злоупотребляйте своим правом преимущественного движения по 4 разделу ПДД», – посоветовал гость студии.

Водителям, подъезжающим к нерегулируемым переходам, следует убедиться, что на проезжей части нет пешеходов, напомнил Владимир Папорт.