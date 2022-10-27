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Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» стартует 1 ноября

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на знание основ безопасного поведения на дорогах проходит на образовательной онлайн-платформе Учи.ру в период с 1 по 20 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Принять участие в олимпиаде могут учащиеся 1-9 классов общеобразовательных организаций. Для прохождения заданий школьникам необходимо зарегистрироваться на указанной платформе и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады (выполнять задания дети могут при участии взрослых).

Мероприятие проводят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Организаторами выступают АНО «Национальные приоритеты» совместно с МВД России, Минтрансом России, Минпросвещения России в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

1 ноября с 12:00 до 13:00 в поддержку олимпиады в официальных аккаунтах «Национальные проекты России» и «Российское общество "Знание"» социальной сети «ВКонтакте» запланирована прямая трансляция Всероссийского открытого урока для школьников о правилах дорожной безопасности.

Госавтоинспекция приглашает принять участие во всероссийской онлайн-олимпиаде, проверить свои знания правил дорожного движения и тем самым присоединиться к работе по повышению безопасности на дороге.