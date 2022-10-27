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Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» стартовала в России

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» стартовала в России на платформе Учи.ру. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, принять участие в ней можно до 20 ноября.

Ставшее уже ежегодным онлайн-состязание проверяет и повышает дорожную грамотность учеников 1-9 классов. Организаторами олимпиады выступают министерство транспорта РФ, МВД РФ совместно с министерством просвещения РФ и АНО «Национальные приоритеты». Мероприятие проводится при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Повышение безопасности участников дорожного движения – наиболее значимая составляющая национального проекта "Безопасные качественные дороги", одна из его целей – к 2030 году добиться снижения смертности на дорогах в 3,5 раза. Особое внимание в данном вопросе уделяется обеспечению детской безопасности. Для достижения поставленной цели по нацпроекту строятся и реконструируются участки дорог, идет развитие дорожной инфраструктуры, используются лучшие зарекомендовавшие себя технологии. Однако важно понимать, что безопасность на дорогах зависит и от каждого из нас – напомнить себе и своим детям о необходимых правилах безопасного поведениях на дорогах позволит Всероссийская олимпиада "Безопасные дороги"», - сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Онлайн-состязание проводится третий год подряд при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги», уровень своей дорожной грамотности благодаря участию в олимпиаде повысили почти 5 млн школьников.

Для прохождения заданий необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе Учи.ру и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Перед тем как приступить к соревнованию, нужно потренироваться. Выполнять задания можно в домашних условиях при возможном участии родителей.