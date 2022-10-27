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Пешеходам рассказали, за что их может задержать сотрудник ГИБДД

В каких случаях представителю ГИБДД дозволено остановить пешехода, проверить у него документы и даже применить меры административного воздействия, рассказал преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов.

Сотрудник ГИБДД, осуществляя надзор за соблюдением законодательства в области безопасности дорожного движения, вправе применить административные процедуры в отношении пешеходов, сообщает агентство «Прайм».

В перечень оснований для предъявления сотрудником ГИБДД пешеходу требования об остановке входит:

обнаружение «визуально или фиксация с использованием технических средств» нарушения пешеходом ПДД;

необходимость привлечения пешехода в качестве свидетеля или понятого;

необходимость временного ограничения или запрещения дорожного движения, а также регулирования дорожного движения.

Основания для проверки документов также строго регламентированы, отмечает юрист.

Представитель ГИБДД вправе проверить у пешехода документы при выявлении признаков нарушения ПДД; наличии повода к возбуждению против пешехода дела об административном правонарушении; наличии ориентировок, дающих основания подозревать этих граждан в совершении преступления, а также полагать, что они находятся в розыске; а также при необходимости привлечения их в качестве свидетелей, понятых.

Все вышеперечисленные процедуры проводятся на месте. Но в ряде случаев пешеход все же может быть доставлен в отделение полиции.

Как подчеркивает адвокат, административные процедуры и меры воздействия по отношению к пешеходу не могут применяться произвольно. «Предъявить требования сотрудники ГИБДД могут только при наличии оснований, описанных выше», — заключил Данилов.