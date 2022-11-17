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Специалистов транспортной и дорожной отраслей отметили региональными наградами в Пскове

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов вручил благодарственные письма правительства региона государственным служащим, а также сотрудникам государственных и частных перевозчиков региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие дорожно-строительной отрасли Псковской области региональными наградами отмечены специалисты областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству, "Псковавтодора", автотранспортных предприятий "Псковпассажиравтотранс", "Славяне", "Автекс", "Алюравто", а также ИП "Андреев А.А."», – отметили в пресс-службе.

Василий Осипов поблагодарил специалистов транспортной и дорожной отраслей за их неравнодушие и преданность делу, профессионализм и трудолюбие, пожелал дальнейших успехов в работе.