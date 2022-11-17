Тестовую версию мини-приложения «Госуслуги Авто» запустили «ВКонтакте»

Госуслуги запускают тестовую версию мини-приложения «Госуслуги Авто» в социальной сети «ВКонтакте». С его помощью можно предъявлять сотрудникам ГИБДД электронные версии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции в Псковской области.
Чтобы воспользоваться приложением, нужно:
«Электронное удостоверение и СТС сформируются в виде QR-кодов, которые инспектор считает специальным устройством. Данные отображаются как 3 сменяющих друг друга QR-кода, для корректного распознавания инспектор должен отсканировать их все. Сейчас сервис находится в режиме опытной эксплуатации, поэтому инспектор вправе попросить оригиналы документов», - отметили в ГИБДД.
Кроме того, мини-приложение позволяет: