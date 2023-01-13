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Семь человек погибли и более 200 ранены на дорогах Пскова за год

По итогам 12 месяцев 2022 года в Пскове наблюдается снижение количества ДТП и раненых в них людей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, за 12 месяцев зарегистрировано 159 происшествий, в которых 7 человек погибли и 208 человек получили ранения различной степени тяжести. В 2021 году в 168 ДТП погибли 4 и ранены 212 человек.

Наиболее аварийно-опасным днем недели стала среда – 31 ДТП. В течение суток наибольшее число ДТП происходит с 15.00 до 18.00 (37 ДТП). Причинами высоких показателей аварийности являются возникающие в эти часы пиковые транспортные нагрузки, большое количество транспорта и пешеходов на улицах города.

По вине водителей транспортных средств зарегистрировано 88,1 % всех ДТП. В 140 происшествиях 5 человек погибли и 188 получили ранения различной степени тяжести.

Наиболее часто на территории города Пскова за 2022 год регистрировались наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств.

Зарегистрировано 60 наездов на пешеходов, в результате которых 4 человека погибли и 58 человек получили ранения различной степени тяжести. На нерегулируемых пешеходных переходах в городе Пскове зарегистрировано 21 ДТП, в которых 22 человека получили ранения. На регулируемых пешеходных переходах в 12 происшествиях 2 человека погибли, 11 пострадали. Вне пешеходных переходов зарегистрировано 27 ДТП, в которых двое погибли и 25 человек пострадали.

За год зарегистрировано 59 столкновений транспортных средств с пострадавшими. 2 человека погибли и 100 получили ранения различной степени тяжести.

Не отличается дисциплинированностью и другая категория участников дорожного движения – пешеходы. По собственной неосторожности пешеходов зарегистрировано 27,6 % от всех ДТП с пострадавшими пешеходами. В 2022 году зарегистрировано 16 ДТП, при этом 2 человека погибли и 14 человек получили ранения.

По итогам 12 месяцев на территории Пскова зарегистрировано 15 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в которых 2 человека погибли, 20 человек получили ранения.