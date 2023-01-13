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ГИБДД анонсировала масштабные рейды по отлову пьяных водителей

Госавтоинспекция в наступившем году продолжит бороться с нетрезвыми водителями на российских дорогах, рейды будут проводиться регулярно во всех регионах, сообщает пресс-служба ведомства.

«В наступившем году Госавтоинспекция продолжит борьбу с нетрезвыми водителями. Мероприятия, направленные на выявление водителей в состоянии опьянения, будут проводиться регулярно во всех регионах страны. Инспекторы ДПС по-прежнему будут осуществлять масштабные проверочные мероприятия, в том числе в выходные и праздничные дни, в крупных городах и региональных центрах», - говорится в сообщении. В ведомстве также призвали всех участников движения не быть равнодушными к проблеме нетрезвых водителей и сообщать о каждом, кто садится за руль в состоянии опьянения, пишет РИА Новости.

Кроме того, в Госавтоинспекции подсчитали предварительные показатели аварийности в период новогодних праздников. Так, за это время произошло более 1,7 тысяч аварий, в которых погиб 291 человек.

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В ведомстве отметили, что «крайне актуальной» в прошедшие праздники была проблема нетрезвых водителей. В период новогодних каникул произошло порядка 120 подобных аварий, в них погибли 12 человек.