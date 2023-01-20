АвтоМир / Официально

Дорожная обстановка в Псковской области в 2022 году станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 31 января. Его тема - дорожная обстановка в Псковской области в 2022 году.

Сколько ДТП произошло на дорогах региона? Каковы их основные причины? Как по сравнению с 2021 годом изменилась статистика смертности в результате дорожных аварий? Какой день стал самым аварийным по итогам прошедшего года? Какие нарушения ПДД выявляются в регионе и в областном центре чаще всего? Насколько эффективны массовые проверки водителей?

На эти и другие вопросы ответит заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук.

Начало брифинга — в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.