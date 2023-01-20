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Правительство РФ не планирует продлевать мораторий на установку ЭРА-ГЛОНАСС

Установка устройств вызова экстренных служб, подключённых к системе ЭРА-ГЛОНАСС, на иномарки, ввозимые из других стран, вновь станет обязательной для автовладельцев с 1 июня. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф».

Устройство уже седьмой год является непременным атрибутом новых автомобилей, произведенных в России и других странах Таможенного союза. Устанавливать кнопку SOS необходимо и на иномарки, купленные за рубежом, иначе не удастся пройти растаможивание. Весной 2022 года это требование временно отменили из-за общемировой нехватки полупроводников для устройств. Но теперь проблема с комплектующими решена.

«Производители и партнеры АО "ГЛОНАСС" готовы к росту спроса при увеличении параллельного импорта и восстановлении обязанности физических лиц оснащать импортируемые автомобили», — подтверждает генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Поэтому после 1 июня послабление для физлиц отменяется.

«Мораторий ввели после того, как многие европейские бренды перестали отгружать нам машины, и возник вопрос, в каком направлении будет дальше развиваться рынок. Рынку дали глоток воздуха для того, чтобы он сам себя отрегулировал, чтобы не сложилось серьезного дефицита автомобилей. В итоге мы увидели, как быстро салоны заполняются китайскими моделями, получил передышку и российский автопром», – пояснил президент Союза автоэкспертов и оценщиков, основатель компании AutoExpert Олег Амиров.

По оценке эксперта, сейчас ситуация стабилизируется, и к тому времени, когда установка кнопки SOS вновь станет обязательной, основные игроки и правила будут четко определены.

Затягивать мораторий — означает подвергать автовладельцев дополнительному и неоправданному риску. Кнопка SOS позволяет быстро связать водителя со службой спасения 112. «Благодаря ЭРА-ГЛОНАСС бригады экстренного реагирования в считанные секунды после аварии получают точные координаты автомобиля, что ускоряет реагирование и поиск пострадавших, увеличивает шансы сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения», — поясняют в АО «ГЛОНАСС».

Сегодня в системе зарегистрировано свыше 9,2 млн машин — порядка 20% российского автопарка. По статистике оператора, число экстренных вызовов от автомобилистов в 2022 году выросло до 12,5 млн — в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом. А в январе 2023 года система приняла и обработала более миллиона сигналов.

Кроме того, врачи, полицейские и пожарные выезжают не только на ДТП: они, в соответствии со своими прямыми обязанностями, помогают, например, при пожаре или потопе, о котором сообщил водитель, проезжающий мимо. «Тревожная кнопка» как более доступная в момент происшествия замена мобильного телефона пригодится и жителям отдаленных регионов с неустойчивым покрытием мобильной сети, и автотуристам. Ее эффективность постепенно возрастает.

«В идеале представляется, что машина сама посылает сигнал об аварии, подъездные пути перекрываются, дается дорога бригаде спасателей, прилетает вертолет, — рассуждает Олег Амиров. — В реальности получается реагировать по-разному: в столице это один порядок действий, где-нибудь на Камчатке — другой. Но прогресс налицо, система развивается, с каждым годом она распознает местонахождение устройств все с большей точностью. Это хороший задел на будущее».

Эксперт приводит сравнение с цифровыми отчетами о состоянии «бэушных» автомобилей. Раньше люди покупали подержанные машины вслепую, лишь доверяя предыдущему владельцу. А сейчас всю ее историю можно выяснить заранее, через специальные агрегаторы, собирающие воедино данные об авариях, ремонтах и перепродажах конкретного транспортного средства.