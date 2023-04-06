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Пользователей гаражей на улице Гоголя в Великих Луках просят подтвердить собственность

Пользователей гаражей на улице Гоголя в Великих Луках просят предоставить на них правоустанавливающие документы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Администрация города Великие Луки информирует пользователей гаражей, расположенных по адресу: город Великие Луки, улица Гоголя, прилегающих с северо-восточной стороны к земельному участку с кадастровым номером 60:25:0040603:2164, о необходимости предоставления правоустанавливающих документов на вышеуказанные объекты и на земельный участок под этими объектами», - сообщили в администрации.

Документы необходимо предоставить в отдел земельных отношений КУМИ города Великие Луки (телефон: 3-32-64) в срок до 24 апреля.