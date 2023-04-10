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На родительское собрание в великолукской школе пришла полиция

Проблемы дорожной безопасности обсудили с родителями школьников в Великих Луках во время общешкольного родительского собрания в средней общеобразовательной школе №12. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки.

Фото здесь и далее: Госавтоинспекция ОМВД России по городу Великие Луки

С участием представителей Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки родители рассмотрели целый ряд вопросов, связанных с профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма, в частности, с обеспечением безопасности детей в период летних каникул.

Собравшимся рассказали о ситуации с аварийностью на территории города за прошедшие 4 месяца 2023 года. Особое внимание было уделено соблюдению требований Правил дорожного движения в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов, лиц, использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ), а также ответственности за нарушение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения - административной, уголовной и гражданско-правовой.

«Говорилось о необходимости применения детских удерживающих устройств в салонах транспортных средств, важности использования световозвращающих элементов на верхней одежде в темное время суток. В ходе общения родители задали немало вопросов представителю Госавтоинспекции, на которые получили исчерпывающие ответы», - рассказали в ведомстве.

В Госавтоинспекции отметили, что с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, повышения культуры поведения различных участников дорожного движения, активизации работы по обеспечению безопасности юных пешеходов и пассажиров личным составом Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки проводится комплекс мероприятий, в том числе подобные беседы с родителями на общешкольных собраниях.