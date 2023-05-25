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Инспектор ГИБДД об особенностях профилактики ДТП с участием детей в летний период

25.05.2023 14:13|ПсковКомментариев: 0

Дорожно-транспортные происшествия с участием детей остаются острой проблемой не только в Псковской области, но и в остальных регионах России.  Увеличивается ли обычно количество ДТП с детьми в летний период? Часто ли виновниками ДТП становятся сами дети? Что делает ГИБДД для профилактики детского травматизма? Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала инспектор управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Любовь Ильюкова.

 

— Профилактика ДТП с детьми в летний период - очень актуальная сейчас тема, потому что у школьников наступят летние каникулы. Конечно же, они будут больше времени проводить на улице. Расскажите, увеличивается ли обычно количество ДТП с детьми именно в это время года?

— Проблема детского дорожного травматизма сохраняет свою актуальность и в летний период. Перед наступлением летних каникул необходимо уделить больше внимания профилактической работе для того, чтобы избежать опасных случаев на дороге. Сейчас говорить о статистике можно только за прошедший 2022 год. Если взять три летних месяца, то на общем фоне 2022 года зафиксировано самое максимальное количество дорожно-транспортных происшествий. Это 39 происшествий, в которых пострадал 51 несовершеннолетний и, к сожалению, один ребенок погиб. Как показывает статистика, в основном, это были дети-пассажиры. Из общего числа дорожно-транспортных происшествий, больше 50%, наверное, это дети-пассажиры до 12 лет. И здесь, конечно, стоит говорить не только о профилактике и работе с несовершеннолетними, но и о родителях, о взрослых. Летний период отличается большей расслабленностью, отпусками, долгими дорогами. Взрослые устают за рулем, в салоне автомобиля ребенок, поэтому нужно говорить и о профилактике с родителями.

— ДТП чаще всего происходят все-таки из-за неосторожности самих детей, когда это происходит на дороге? То есть не когда в машине сидит ребенок, а именно на дороге. И все-таки, какие правила они чаще всего нарушают?

— Мы возьмем вторую категорию, это дети-пешеходы. Они стоят на втором месте по количеству дорожно-транспортных происшествий. И вины детей меньше, чем вины водителей. Если говорить о тех ошибках, которые совершают дети: выбегают из-за стоящих транспортных средств или переходят дорогу в неположенных в местах. То есть перебежки, дворовые территории летом, где они играют. Поэтому здесь все равно говорим больше о вине взрослых.

— Как думаете, несмотря на то, что не так много таких происшествий, как их уменьшить? Какую именно профилактику проводит ГИБДД в этом направлении?

— Наша основная задача - минимизировать травматизм детей на дороге. Работаем с разных сторон, работаем с образовательными организациями как в учебное, так и не в учебное время. И профилактика именно летнего периода начинается уже с начала мая. Следующую неделю будет активно проводиться профилактическая работа в школах с детьми. Это среднее звено. Инспекторы Госавтоинспекции будут проводить профилактические мероприятия. Мы будем проводить профилактическую работу наглядно, будет представлена сюжетно-ролевая игра в реальных условиях. Выступают помощники-студенты. Такие мероприятия в летний период проводятся, конечно, в школьных, оздоровительных лагерях. Выдается в лагеря материал, с которым работают именно педагоги и воспитатели.

И, конечно же, на территории города и области проводятся летние акции. Это, например, дворовые акции. В реальной жизни отрабатываются с детьми разные сложные ситуации. Это, например, акция «Я пешеход», в рамках которой проходим опасные участки пешеходных переходов, светофоры разбираем, какие есть. Сейчас у нас появились разные добавочные стрелки на некоторых светофорах, появились новые светофоры, поэтому нужно детям это все показывать. У нас летом ведется активная работа, хотя дети не в школе, но мы работаем с ними в досуговых центрах. Кстати, на территории области у нас работают две лаборатории безопасности - в городе Пскове и в городе Великие Луки, отрабатывают все опасные моменты, которые могут подстерегать детей на дорогах.

— Во многом, конечно, родители могут предотвратить какие-то происшествия. Что бы вы посоветовали именно родителям, чтобы они могли как-то максимально обезопасить своего ребенка от травм во время летнего периода?

— Как родитель, могу сказать, что для всех детей родитель - это самый важный человек. Какую бы работу не проводили сотрудники Госавтоинспекции, педагоги, - родители являются примером. Дети стараются им подражать, делать так, как они делают. И они считают, что это правильно. Поэтому, конечно, в первую очередь хочется обратиться к родителям, чтобы они услышали: дети повторяют за вами все, что они делают на дороге. Если говорить о детях до подросткового возраста, то здесь основное внимание родителям нужно обратить на обучение переходу пешеходных дорожек и ходьбы по тротуарам, как нужно передвигаться именно на дороге. Очень часто родители переходят в неположенном месте, и у них это получается. И у них это получается по одной причине - они взрослые, у них немножко по другому развито чувство визуализации транспортного средства, опасности. Они могут быстрее предугадать дорожную обстановку, чем ребенок. Я вас уверяю, когда ребенок окажется в том же месте один, он сделает точно так же, как сделал его родитель, но, к сожалению, ребенок не может быстро сориентироваться. И поэтому такие происшествия на дорогах происходят.

Что касается родителей, у которых дети уже, наверное, с 12 до 18 лет, то здесь стоит немножко другая проблема. Здесь стоит проблема именно в том, что подростковый возраст отличается эмоциональностью, «взрослостью», и они, эти «взрослые» дети, подражают родителям как водителям. То есть мототранспорт, мопеды, мотоциклы и даже автомобили. И поэтому иногда родители за хорошую успеваемость разрешают прокатиться на машине. Они разрешают взять и даже купить тот же мотоцикл, мопед. Но, уважаемые родители, покупая такую, скажем, игрушку для ребенка, вы должны понимать очень важную вещь, что травмы и ДТП с таким видом транспорта могут быть очень тяжелые, и последствия могут быть очень страшными.

— Продолжаю тему родителей. Я так понимаю, что за нарушение ПДД ребенком к ответственности могут и самих родителей привлечь. Вот насколько эта мера эффективна? И много ли взрослых попадают под такие штрафы из-за своих детей?

— Не могу сказать, что эта мера эффективна. Честно говоря, отследить это очень сложно по одной причине: действительно, если ребенок до 14 лет, все административные правонарушения, штрафы оплачивает родитель. Были такие случаи. Мы разбираем, когда ребенок оказался, например, за мототранспортом. Когда происходит разбор данной ситуации, то, конечно, родители для того, чтобы избежать вины, говорят, что ребенок сам взял ключи. Доказать, что это не так, невозможно, поэтому все дела передаются в ПДН, они уже ведут с этим работу, они уже отслеживают состояние данной семьи, как часто это происходит. У нас плотная работа с сотрудниками ПДН, но, конечно, штрафные санкции есть. Это в основном административные, но есть и уголовная ответственность. Ребенку 14-16 лет, и есть такие дорожно-транспортные происшествия, когда погибает человек или наносит вред чужому транспортному средству. У нас вообще это редко бывает, очень редко. Вообще ответственность для привлечения взрослых предусмотрена статьей 63 Семейного кодекса. Это именно права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей. Там указаны все штрафные административные санкции, что должен делать родитель, что будет за то, что он не сделал.

Беседовала Анастасия Сливинская

Теги: #ГИБДД #дети #каникулы
Источник: Псковская Лента Новостей
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