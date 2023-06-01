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Более 20 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

23 человека получили травмы различной степени тяжести в 17 ДТП в Псковской области за неделю с 5 по 11 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1433 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения. Выявили 34 водителя, управлявших транспортными средствами в пьяном виде, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали двух водителей.

«Госавтоинспекция в очередной раз акцентирует внимание граждан на том, что безопасность каждого участника дорожного движения зависит прежде всего от самого человека, от его понимания необходимости правильного выбора своего поведения на дороге и желания соблюдать нормы дорожной безопасности. Уважаемые участники дорожного движения, помните, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» – добавили сотрудники управления.