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Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об обязательном страховании пассажиров легковых такси, который позволит с 1 сентября 2024 года повысить в четыре раза размер страховых выплат таким пассажирам. Документ инициирован группой депутатов 7-го созыва Госдумы и принят в первом чтении 17 октября 2018 года.

Как следует из документа, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие разрешение на перевозку легковым такси, не смогут заниматься этой деятельностью, пока не застрахуют свою ответственность минимум на 2 млн рублей за причинение вреда жизни каждому пассажиру, пишет ТАСС.

Такси - единственный вид пассажирского транспорта, который не подпадает под действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). В результате пострадавшие пассажиры такси защищены только законом об ОСАГО, согласно которому максимальная компенсация за гибель человека составляет 500 тыс. рублей, в то время как по закону об ОСГОП - 2,025 млн рублей.

Предполагается, что страховка будет приобретаться на каждое транспортное средство, на которое получено разрешение на перевозку в качестве такси.