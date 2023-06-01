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«Псковавтодор» заказал услуги по аренде средств фотовидеофиксации нарушений ПДД на 288 млн рублей

«Псковавтодор» заказал услуги по аренде специальных технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения с правом выкупа - 46 камер типа «Скорость» и 4 типа «Перекрёсток». Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере государственных закупок.

Установка оборудования с интегрированием в существующую систему фотовидеофиксации нарушений ПДД на территории Псковской области планируется до 30 сентября 2023 года, аренда оборудования – с 1 октября 2023 года по 30 ноября 2025 года.

Закупка планируется на сумму 288,7 млн рублей.

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