«Псковавтодор» заказал услуги по аренде средств фотовидеофиксации нарушений ПДД на 288 млн рублей

«Псковавтодор» заказал услуги по аренде специальных технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения с правом выкупа - 46 камер типа «Скорость» и 4 типа «Перекрёсток». Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере государственных закупок.
Установка оборудования с интегрированием в существующую систему фотовидеофиксации нарушений ПДД на территории Псковской области планируется до 30 сентября 2023 года, аренда оборудования – с 1 октября 2023 года по 30 ноября 2025 года.
Закупка планируется на сумму 288,7 млн рублей.
Адресный план размещения:
Псков, перекресток Юбилейной и улицаКузбасской дивизии (2 комплекса «перекресток»)
Псков, Рижский проспект, 2
Псков, Крестовское шоссе, 84
Псков, улица Коммунальная, от дома 19 до дома 39
Псков, улица Юбилейная, 14
Псков, Октябрьский проспект от дома 28 до дома 36
Псков, улица Яна Райниса
Псков, улица Карбышева
Псков, улица Кузнецкая, 47а
Псков, улица Николая Васильева, 117
Северный обход города Пскова, участок от улицы Пожиговской до улицы Николая Васильева
Великие Луки перекресток улиц 3-ей Ударной Армии и Мурманской
Великие Луки, Октябрьский проспект, 41/1
Великие Луки, улица Новосокольническая, 31
Великие Луки, улица Дальняя, 13
Великие Луки, улица Фурманова, 79
Бежаницы, улица Советская, 78
автодорога Пушкинские Горы - Локня, Фишнево
автодорога Великие Луки - Подберезье, деревня Баландино, улица Портовая
автодорога Псков - Гдов - Сланцы, деревня Спицино
автодорога Псков - Гдов - Сланцы «79 км+50 м-79 км 400 м»
автодорога Порхов - Успенье, деревня Пожеревицы
автодорога Порхов - Успенье, деревня Дубровка
автодорога Порхов - Успенье, деревня Кривец
Красногородск, улица Советская, 50
автодорога Ольша - Велиж - Усвяты - Невель / на пересечении с автодорога А-114 — Устюжна — Крестцы — Яжелбицы — Великие Луки — Невель (2 комплекса) (дор. знак стоп)
Невель, ул. Ленкомунны
автодорога Пушкинские Горы-Локня, д. Орша
Опочка, ул. Дзержинского д.22
Опочка, ул. Коммунальная д.70
Опочка, ул. Коммунальная д.7
автодорога Изборск-Палкино-Остров, д. Новая Уситва
Палкино, ул. Псковская д.4
автодорога Псков – Кислово - Палкино, Слопыгино
автодорога «Граница с Эстонской Республикой-Печоры- Изборск», «19-20 км»
Плюсса, ул. Заречная д.7
автодорога Остров-Вышгородок-граница с Латвийской Республикой, Пыталовский район, д. Вышгородок
автодорога Порхов-Дно, «6 км», д. Полоное
автодорога Порхов-Успенье, «17 км», д. Максаков Бор
автодорога Порхов-Успенье, д. Попадинка
автодорога Корытово-Пристань, д. Большая Гоголевка, «3-4 км»
автодорога Псков-Гдов-Сланцы «11 км 200 м-11 км 550 м»
перекресток автодороги Псков-Родина и автодороги Родина-Наволок (дор. знак «Стоп») (комплекс «перекрёсток»)
автодорога Новгородка-Пушкинские горы, пересечение с ул. Молодых Патриотов, Пушкинские Горы (комплекс «перекрёсток»)
автодорога Опочка-Дубровка-граница с Республикой Беларусь, д. Дубровка
Псковский район, деревня Борисовичи улица Балтийская (2 комплекса)
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