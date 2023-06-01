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«Псковавтодор» заказал услуги по аренде средств фотовидеофиксации нарушений ПДД на 288 млн рублей

13.06.2023 19:40|ПсковКомментариев: 0

«Псковавтодор» заказал услуги по аренде специальных технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения с правом выкупа - 46 камер типа «Скорость» и 4 типа «Перекрёсток». Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере государственных закупок.

Установка оборудования с интегрированием в существующую систему фотовидеофиксации нарушений ПДД на территории Псковской области планируется до 30 сентября 2023 года, аренда оборудования – с 1 октября 2023 года по 30 ноября 2025 года.

Закупка планируется на сумму 288,7 млн рублей.

Адресный план размещения:

  • Псков, перекресток Юбилейной и улицаКузбасской дивизии (2 комплекса «перекресток») 
  • Псков, Рижский проспект, 2
  • Псков, Крестовское шоссе, 84
  • Псков, улица Коммунальная, от дома 19 до дома 39 
  • Псков, улица Юбилейная, 14   
  • Псков, Октябрьский проспект от дома 28 до дома 36  
  • Псков, улица Яна Райниса
  • Псков, улица Карбышева  
  • Псков, улица Кузнецкая, 47а  
  • Псков, улица Николая Васильева, 117  
  • Северный обход города Пскова, участок от улицы Пожиговской до улицы Николая Васильева
  • Великие Луки перекресток улиц 3-ей Ударной Армии и Мурманской  
  • Великие Луки, Октябрьский проспект, 41/1  
  • Великие Луки, улица Новосокольническая, 31  
  • Великие Луки, улица Дальняя, 13  
  • Великие Луки, улица Фурманова, 79
  • Бежаницы, улица Советская, 78  
  • автодорога Пушкинские Горы - Локня, Фишнево  
  • автодорога Великие Луки - Подберезье, деревня Баландино, улица Портовая  
  • автодорога Псков - Гдов - Сланцы, деревня Спицино  
  • автодорога Псков - Гдов - Сланцы «79 км+50 м-79 км 400 м»  
  • автодорога Порхов - Успенье, деревня Пожеревицы
  • автодорога Порхов - Успенье, деревня Дубровка
  • автодорога Порхов - Успенье, деревня Кривец  
  • Красногородск, улица Советская, 50
  • автодорога Ольша - Велиж - Усвяты - Невель / на пересечении с автодорога А-114 — Устюжна — Крестцы — Яжелбицы — Великие Луки — Невель (2 комплекса) (дор. знак стоп)  
  • Невель, ул. Ленкомунны
  • автодорога Пушкинские Горы-Локня, д. Орша
  • Опочка, ул. Дзержинского д.22
  • Опочка, ул. Коммунальная д.70  
  • Опочка, ул. Коммунальная д.7  
  • автодорога Изборск-Палкино-Остров, д. Новая Уситва
  • Палкино, ул. Псковская д.4
  • автодорога Псков – Кислово - Палкино, Слопыгино
  • автодорога «Граница с Эстонской Республикой-Печоры- Изборск», «19-20 км»  
  • Плюсса, ул. Заречная д.7  
  • автодорога Остров-Вышгородок-граница с Латвийской Республикой, Пыталовский район, д. Вышгородок  
  • автодорога Порхов-Дно, «6 км», д. Полоное    
  • автодорога Порхов-Успенье, «17 км», д. Максаков Бор  
  • автодорога Порхов-Успенье, д. Попадинка  
  • автодорога Корытово-Пристань, д. Большая Гоголевка, «3-4 км»  
  • автодорога Псков-Гдов-Сланцы «11 км 200 м-11 км 550 м»
  • перекресток автодороги Псков-Родина и автодороги Родина-Наволок (дор. знак «Стоп») (комплекс «перекрёсток»)  
  • автодорога Новгородка-Пушкинские горы, пересечение с ул. Молодых Патриотов, Пушкинские Горы (комплекс «перекрёсток»)
  • автодорога Опочка-Дубровка-граница с Республикой Беларусь, д. Дубровка  
  • Псковский район, деревня Борисовичи улица Балтийская (2 комплекса)  
  • Струги-Красные, улица Мира, д.7.
Источник: Псковская Лента Новостей
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