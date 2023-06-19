АвтоМир / Официально

Десять велосипедистов попали в ДТП в Псковской области с начала лета

10 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов зарегистрировали на территории Псковской области с 1 по 18 июня. В них 11 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 5 детей в возрасте до 16 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по региону.

«С началом летнего сезона на дорогах появляется все больше велосипедистов. Это обстоятельство обязывает водителей автомобилей быть более внимательными и аккуратными во время движения в городе и за его пределами», - отметили в ГИБДД.

Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что наиболее частыми нарушениями велосипедистов, приводящими к ДТП, являются:

маневрирование перед движущимися транспортными средствами,

невыполнение рекомендаций правил дорожного движения о наличии световозвращающих элементов в темное время суток,

проезд на запрещающий сигнал светофора,

пересечение проезжей части по пешеходному переходу, не спешиваясь.

Смотрите также Юного велосипедиста сбил автомобиль во дворе дома в Пскове

«Уважаемые велосипедисты! Правила дорожного движения – это правила безопасности, их необходимо знать и соблюдать каждому, в том числе и вам. Велосипед - опасный вид транспорта, ДТП для велосипедиста может повлечь серьезные травмы, в том числе и не совместимые с жизнью», - подчеркнули в ведомстве.

Особую обеспокоенность, продолжили в ГИБДД, вызывают несовершеннолетние водители. «Юные велосипедисты особенно беспечны и невнимательны. Чтобы уберечь детские жизни, ПДД запрещают выезжать на дороги велосипедистам моложе 14 лет. Дорога - не место для игр, поэтому Госавтоинспекция призывает родителей внимательнее относиться к выбору места для прогулок своих детей. Прежде чем отпускать ребёнка самостоятельно кататься на велосипеде, убедитесь, что он будет это делать в безопасном месте, а не на проезжей части. Не менее важной для безопасности велосипедиста является специальная экипировка: шлем, наколенники и налокотники. Конечно, они не решат всех проблем, но существенно снизят силу удара, а значит и риск травмы при столкновении или случайном падении. Кроме того, позаботьтесь, чтобы одежда у велосипедистов была ярких цветов и оснащена световозвращающими элементами», - призвали родителей в ГИБДД.

Госавтоинспекция Псковской области призывает всех строго соблюдать правила дорожного движения. Водителям автомобилей нужно внимательней относиться к велосипедистам, поскольку ДТП с их участием имеют самые тяжелые последствия. Водителям велотехники также важно знать и строго выполнять правила дорожного движения, а также соблюдать меры собственной безопасности.

«Помните, что дорога - это зона повышенной опасности, и пренебрежение правилами ведет к тяжелым последствиям!» - заключили в ведомстве.