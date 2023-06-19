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За неделю на псковских дорогах остановили более 30 пьяных водителей

31 пьяного водителя остановили на дорогах Псковской области за неделю, с 12 по 18 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по региону.

Сотрудники Госавтоинспекции Псковской области за неделю прескли 1647 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Выявили 31 нетрезвого водителя, При этом из них повторно в состоянии опьянения за рулем задержаны шесть человек.

За данный период на территории области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 25 человек получили травмы различной степени тяжести, двое погибли.

«Госавтоинспекция в очередной раз акцентирует внимание граждан на том, что безопасность каждого участника дорожного движения зависит прежде всего от самого человека, от его понимания необходимости правильного выбора своего поведения на дороге и желания соблюдать нормы дорожной безопасности», - отметили в ведомстве и напомнили, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям.