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Александр Котов: Порядок на дорогах – составная часть личной защищённости граждан

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов регионального ГИБДД УМВД с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Безопасность на дорогах касается всех и каждого – это составная часть общественной безопасности и одновременно личной защищённости граждан. Обеспечить порядок на дорогах призвана Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Деятельность сотрудников ГИБДД многопланова – от регистрации транспортных средств до предотвращения преступлений, но ключевая задача ведомства связана с сохранением жизни и здоровья всех участников дорожного движения», - сказал он.

Как отметил Александр Котов, псковских автоинспекторов отличает компетентность, добросовестность и ответственность. Целенаправленная системная работа по снижению аварийности на дорогах приносит плоды – наблюдается тенденция по снижению количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах области, считает спикер регионального парламента.

«Уверен, Госавтоинспекция во взаимодействии с органами власти, общественными организациями и, самое главное, водителями и пешеходами и впредь будет делать всё возможное, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Благодарю сотрудников и ветеранов ГИБДД УМВД России по Псковской области за добросовестную службу и верность профессии. Здоровья, благополучия и успешного решения всех поставленных задач!» - заключил Александр Котов.