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Михаил Ведерников — сотрудникам Госавтоинспекции: Вы честно выполняете профессиональный долг

Сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции Псковской области с профессиональным праздником от имени правительства региона поздравил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«В Псковской области из года в год растет интенсивность дорожного движения и количество транспорта, приводятся в порядок региональные и федеральные трассы, которые связывают между собой города и поселки, наш регион — с другими субъектами страны. Обеспечение безопасности на дорогах, соблюдение правил и ограничений, формирование культуры поведения и уважительного отношения для всех участников дорожного движения — это те вопросы, которые находятся в зоне вашего постоянного внимания и ответственности», - обратился к сотрудникам и ветеранам Госавтоинспекции Михаил Ведерников.

Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции решают сложные и многоплановые задачи по снижению аварийности, обеспечению правопорядка на территории Псковской области, сохраняют здоровье и жизни людей. «В непростых и даже экстремальных условиях вы честно выполняете свой профессиональный долг, демонстрируя мастерство, выдержку, мужество и самообладание», - отметил глава региона.

«Особые слова признательности — за вашу профилактическую работу с детьми и молодежью, которая позволяет самых юных граждан нашей страны приучать к порядку и ответственности на дорогах. Уверен, ваш ответственный и неравнодушный подход к делу поможет обеспечить безопасное движение на дорогах нашей области», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он выразил всему личному составу благодарность за службу, а также слова особой признательности ветеранам Госавтоинспекции, которые заложили традиции высокого профессионализма и передают свой опыт молодым сотрудникам ведомства.

«Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в службе!» - добавил губернатор.