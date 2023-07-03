Парковку транспорта просят ограничить в Великих Луках для уборки территорий

Администрация города Великие Луки просит жителей и гостей города ограничить парковку автотранспортных средств на некоторых улицах в связи с производством работ по ручной уборке парковочных карманов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Уборку проведут на следующих территориях:
- 5 июля - на улице Вокзальной у дома № 7, а также у сквера на пересечении улиц Гражданской и Вокзальной; на улице Гражданской у дома № 9 Д и у храма.
- 7 июля - на проспекте Гагарина у домов № 14, № 15/2, № 17, № 50, № 118, № 137 и у пешеходного моста через железнодорожные пути.
- 10 июля - на проспекте Ленина у здания ОГИБДД отдела МВД России по городу Великие Луки; на набережной Новослободкой у дома № 10 и рядом с заводом «Лесхозмаш»; на улице Новосокольнической у дома № 1; на улице Дворецкой (участок от улицы Ставского до улицы М. Жукова).
- 14 июля - на улице Ставского (участок от улицы Дворецкой до улицы Стадионной); на улице Горицкой у дома № 18; на улице Тимирязева у дома № 2; на площади Юбилейной у дома № 4.
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?