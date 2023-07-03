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Правила перевозки детей в автомобиле напомнили псковичам

Госавтоинспекция Псковской области призывает водителей-родителей максимально ответственно относиться к обеспечению безопасности детей-пассажиров и использовать специальные удерживающие устройства.

«Не подвергайте своих детей опасности, пристегните их в автомобиле и сами используйте ремни безопасности. Помните, жизнь и здоровье ваших детей в ваших руках. Травмы, полученные детьми в ДТП, относятся к наиболее тяжелым», – отметили в ГИБДД.

Сотрудники ведомства подчеркнули, что ребенок учится правилам дорожного движения, беря пример родителей, других взрослых.

Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей. Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах!» – призвали инспекторы.

За нарушение правил перевозки детей по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.