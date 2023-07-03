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АвтоМир / Официально

Сотрудница ГИБДД посоветовала псковичам не покупать детям синие фликеры

01.08.2023 14:30|ПсковКомментариев: 0

В условиях плохой видимости наиболее важно обеспечить лучшую видимость ребенка. О том, какую роль играют фликеры на одежде детей, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, капитан полиции Елена Степанова.

«За первое полугодие 2023 года зафиксировано 14 наездов на пешеходов, 6 из них - по собственной неосторожности детей. Это выход из-за стоящего транспортного средства или переход дороги вне зоны пешеходного перехода. И связано это с тем, что дети, в силу своего возраста, не всегда представляют, насколько быстро движется машина, поэтому не успевают перебежать дорогу. Также зафиксировано несколько случаев, когда совсем маленькие дети шли с родителями, взрослый мог отвлечься на секунду, и ребенок выскакивал на проезжую часть», – рассказала Елена Степанова.

В данных ситуациях, продолжила капитан полиции, фликер очень полезен и играет особою роль.

«Ребенок который носит светоотражатель на своей одежде, прежде всего, виден водителю заранее. Если ребенок одет в темную одежду, водитель видит его за 5-10 метров. Со светоотражающими элементами это расстояние увеличивается, что дает водителю время для того, чтобы среагировать. Кроме того, сейчас, как мы знаем, большое количество разновидностей световозвращателей. Можно выбрать абсолютно любой».

Также специалист отметила, что чем светлее светоотражающий элемент, тем лучше он виден водителю. Поэтому стоит отдать предпочтение белым, светло-желтым или светло-зеленым фликерам. И избегать таких темных оттенков как красный и синий, они менее эффективны.

Теги: #фликеры #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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