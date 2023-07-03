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В областном Собрании поддержали инициативу о расширении возможности использования дорожных фондов

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали обращение Орловского областного Совета народных депутатов в Государственную Думу по вопросу внесения изменений в статью 179.4 Бюджетного кодекса РФ в части расширения возможности использования средств дорожных фондов. Об этом с сессии регионального парламента 28 сентября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Орловские депутаты предлагают расширить возможности использования дорожных фондов на капитальный ремонт и ремонт территорий государственных образовательных организаций, медицинских учреждений в субъектах РФ, предназначенных для движения транспорта и пешеходов.

В настоящий момент все средства дорожных фондов используются в строгом соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса и направляются на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Псковское областное Собрание направит соответствующее постановление в Орловский областной Совет народных депутатов.