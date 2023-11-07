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Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником

Работников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Этот праздник объединяет более 8 тысяч жителей Псковской области — работников водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта, дорожного хозяйства, работников органов государственного надзора на транспорте и пассажирских автотранспортных предприятий. Каждый из вас вносит значимый вклад в развитие транспортной отрасли нашей области, реализацию масштабных проектов, бесперебойное функционирование транспорта, безопасную перевозку пассажиров и своевременную доставку грузов», - сказал Михаил Ведерников.

В Псковской области при поддержке правительства России продолжает обновляться подвижной состав пассажирского транспорта — в этом году регион закупит 59 автобусов. Запущен международный авиарейс Псков - Минск, в планах — продолжить модернизацию аэропорта и приаэропортовой площади.

Как отметил глава региона, динамично развивается и дорожная отрасль региона. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом, за последние 5 лет было отремонтировано 797 км дорог и 8 мостов.

«Ваши профессионализм, ответственность и самоотдача позволяют решать важные социально-экономические задачи, повышать инвестиционную и туристическую привлекательность Псковской области, делать лучше и комфортнее жизнь людей. Выражаю признательность ветеранам отрасли. Передавая свой колоссальный опыт молодым специалистам, вы закладываете крепкий фундамент для дальнейшего развития отрасли. Желаю всем работникам транспортной отрасли крепкого здоровья и благополучия. Уверен, впереди у вас множество значимых для Псковской области достижений!» - заключил Михаил Ведерников.